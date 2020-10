Varias urnas falsas se encontraron en diversas ubicaciones de California, incluido el condado de Los Ángeles, así lo informó el secretario de Estado de California, Alex Padilla.

Funcionarios del Partido Republicano de California reconocieron por su parte que su partido tiene urnas “no oficiales”, sin embargo, Padilla advirtió que son urnas ilegales y por lo que ordenó que las boletas que hayan sido depositadas en esas cajas deben ser devueltas a sus dueños cuanto antes.

Además del condado de Los Ángeles también se localizaron urnas falsas en los condados de Fresno y Orange, y estas fueron ubicadas por las autoridades estatales luego de seguir la pista de una foto publicada en redes sociales.

La foto que fue publicada el pasado viernes muestra a un joven identificado como un representante regional republicano en el condado de Orange, Jordan Tygh, usando una máscara aparece junto a una caja del tamaño de un gabinete de archivo etiquetado ′′Urna oficial de votación”.

Los seguidores de Tygh comenzaron a preguntarle las ubicaciones de las presuntas urnas, por lo que poco después Twitter eliminó la publicación porque proporcionaba información falsa sobre la elección.

De acuerdo con Padilla, al darse cuenta de que no se trata de una urna, envió un memorándum a las oficinas de registro electoral de los condados; “Operar urnas no oficiales, especialmente las que se tergiversan como cajas de entrega oficiales, no solo es engañoso para los votantes, sino que es una violación de la ley estatal”, advirtió Padilla.

Dijo que los votantes sólo deben usar urnas oficiales que hayan sido desplegadas y aseguradas por su oficina electoral del condado; “Mi oficina está coordinando con los funcionarios locales para abordar los múltiples informes de urnas no autorizadas”, declaró el secretario.

Las urnas ya fueron retiradas de los lugares donde se encontraban.

DON’T BECOME A VICTIM: Unauthorized ballot drop boxes are illegal. Voters have multiple safe options for returning their ballot: by mail, in-person voting locations, or any official ballot drop box. Find one in your county: https://t.co/XAbpa4nGNE https://t.co/MqugMkhBuu

— Alex Padilla (@AlexPadilla4CA) October 12, 2020