Autoridades estadounidenses anunciaron el descubrimiento del túnel de contrabando más largo que se haya encontrado en la frontera suroeste, que recorre poco más de un kilómetro desde Tijuana, hasta San Diego.

Border Patrol San Diego Sector and partners have exposed the longest illicit cross-border tunnel ever discovered along the Southwest border. Details: https://t.co/KPlEzke3ra pic.twitter.com/N8IwRxHr2H

— CBP (@CBP) January 29, 2020