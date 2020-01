Con el objetivo de informar a las comunidades sobre la oportunidad de participar en una histórica iniciativa de investigación medida la Ruta All of Us de los Institutos Nacionales de salud viajará hasta las localidades del estado de Texas, dicha visita consiste en compartir información a los habitantes sobre el programa de investigación de dicho programa; el cual se propone recolectar datos de salud de más de un millón de personas que viven en Estados Unidos, con la meta de acelerar la medicina de presión.

La salud de una persona puede verse afectada por factores como la ubicación geográfica, la ocupación, la etnicidad, el historial de salud genético y otros. Al reunir datos de salud de un millón o más participantes, de todos los sectores de la sociedad, All of Us espera crear un recurso de datos con abundante diversidad; en particular de grupos que históricamente han tenido insuficiente representación en la investigación biomédica, con el fin de darles a los investigadores un panorama más completo de los factores que influyen sobre la salud y las enfermedades.

Desde el comienzo de la gira en el verano de 2017, la ruta ha viajado a más de 38 estados y 110 comunidades de todo el país, y ha contribuido a inscribir a más de 7000 participantes en el programa. Actualmente, 8820 personas de Texas se encuentran entre las más de 319,000 personas que ya se han inscrito en el programa de investigación.

Se tiene previsto que la ruta haga 20 paradas en todo el estado entre mediados de enero y finales de febrero.