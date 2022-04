Ruta Maya 2023 ante posible atraso por multa impuesta en El Salvador a empresa patrocinadora del evento

A casi un año de la nueva versión de la Ruta Maya en 2023, los preparativos pueden tener un retraso debido a una sanción impuesta a la patrocinadora del evento por la Dirección de Aduanas de El Salvador.



Se trata de la empresa Perú El Dorado SA, la cual comercializa desde el año 2000 artesanías, ropa típica y souvenirs en el aeropuerto Internacional de El Salvador Oscar Arnulfo Romero, que, siendo la principal financista de todas las gestiones de las doce expediciones Ruta Inka y las dos ediciones Ruta Maya que se han organizado hasta la fecha.

Cortesía / Tienda en el Aeropuerto Internacional de El Salvador

Además, se han beneficiado más de 1000 estudiantes que han acudido desde los cinco continentes, para recorrer toda América Latina desde Argentina hasta México en estas ediciones de ambas Rutas.



Ante esto, el problema surge ante la multa impuesta por las autoridades salvadoreñas ya que la tienda que opera en el aeropuerto fundaciona como “tienda libre de impuestos». Según recogen medios hondureños, todas las facturas emitidas por cada venta deberían contener datos como el nombre del pasajero, número de pasaporte, nombre de aerolínea, destino, fecha, entre otros, proceso que no se llevaba a cabo en su totalidad debido a la prisa de los clientes para abordar sus vuelos.



Lo anterior, resultó en que muchas facturas sólo habían consignado el nombre del pasajero y la descripción del artículo comprado, cumpliendo con los datos esenciales de toda factura, pero que ha sido materia de una auditoria, en la que se ha dispuesto la sanción con 34.29 dólares por cada factura que supuestamente no ha sido “debidamente emitida de acuerdo a ley”, aunque se trate de ventas de pequeños productos artesanales que no superan los 5.00 dólares.



En este contexto, las autoridades salvadoreñas ha impuesto una multa global de 30,888.39 dólares, la cual ha sido apelada por los directivos de la empresa.



Según detallan los medios hondureños, el pago de dicha multa podría acarrear la quiebra de la empresa y por consecuencia afectar el financiamiento próxima Ruta Maya 2023.



El medio La Tribuna, conversó con Rubén La Torre, presidente de la Embajada Cultural Ruta Inka, entidad sin fines de lucro que promociona la cultura ancestral de nuestros desde el año 2000, quien hizo un llamado al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a que reconsidere la multa impuesta.



“Le pedimos al presidente Bukele que disponga la revisión de su legislación aduanera que permite esta injusticia en la que, por la falta de datos irrelevantes en las facturas emitidas, permiten multas hasta siete veces el monto de la venta”, expresó el embajador cultural, al tiempo de hacer un llamado a las empresas con responsabilidad corporativa, a patrocinar esta trascendental expedición continental.



La Ruta Maya se hará en 2023, retrasada por la pandemia del covid-19, en el que los visitantes recorrerán sitios arqueológicos como pueblos indígenas de más de una decena de países de Latinoamérica con la finalidad de revalorizar las lenguas nativas de estos pueblos.



La idea de esta versión de la Ruta Maya es acercar a todos los participantes a que conozcan las lenguas indígenas de más de una decena de países que serán parte de este recorrido para «revalorizarlas» y también «levantar la autoestima» de los pueblos.



Entre los países que se visitará en esta ruta está México, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, Chile y Bolivia, y se analiza si se puede unir Cuba, manifestó La Torre.

226 total views, 226 views today