Después del audio de Amber Heard en el cual parece admitir haber abusado físicamente de su ex esposo Johnny Depp, el abogado del actor ha hablado con The Mirror sobre el matrimonio abusivo de su defendido y la actriz. En todo momento resaltó que su cliente fue víctima de una violencia reiterada por parte de su ex esposa.

En una serie de conversaciones grabadas obtenidas por el periódico digital Daily Mail se puede escuchar a la protagonista de Aquaman, de 33 años, en 2015, confesando ataques físicos contra Depp, de quien se divorció en 2016 tras 15 meses de matrimonio.

Al principio del proceso, la actriz también pidió una orden de alejamiento contra Depp por violencia doméstica. Tras la escandalosa ruptura, llegaron a un pacto extrajudicial que requería que la actriz retirara la petición de la perimetral, y que el actor le pagara 7 millones de dólares, cantidad que la intérprete donó a la caridad.

Un mes más tarde el sitio TMZ publicó un video de Depp borracho y amenazante con su ex esposa, quien además mostró su cara amoratada en la portada de la revista People.

Y ahora, el abogado del actor, Adam Waldman, dijo que Heard “perpetró violencia en serie” hacia Depp, antes de que “inventara un engaño de abuso para encubrirlo”.

En las grabaciones íntimas, la pareja intenta resolver sus problemas matrimoniales cuando Depp, de 56 años, en un momento le dice a Heard que la violencia entre ellos tiene que parar. “No sé cuál fue el movimiento de mi mano real, pero estás bien. Te pegué, pero no te lastimé”, se escucha decir a la actriz a quien todavía era su pareja.

Depp le dice en otro momento de la discusión: “No quiero dejarte. No quiero el divorcio, no te quiero fuera de mi vida. Solo quiero paz. Si las cosas se ponen físicas, tenemos que separarnos”. Heard le responde que no puede prometerle nada, pero lo intentará. “A veces me enojo tanto que me pierdo. Voy hacer todo lo posible para cambiar “.

“Esta es una prueba de que ella fue la abusadora”, dijo el abogado de Depp al sitio de USA Today. “Es una conversación que cualquier víctima de abuso real reconocerá demasiado bien”, agregó Waldman. “Expone que Heard perpetró violencia en serie contra Depp, que siempre trató de separarse para escapar de su abuso”.

El 2 de marzo de 2019, Depp denunció a Heard alegando que abusó de él físicamente y psicológicamente durante su matrimonio y le reclama 50 millones por difamación.

Heard negó la acusación y su abogado la definió como “absurda, ofensiva y categóricamente falsa” en unas declaraciones a People.

Depp, en cambio, aseguró en todo momento haber sido víctima de abuso por parte de su ex. “Ella fue la perpetradora, y yo la víctima”, alegó. “Mientras combinaba las anfetaminas y las drogas con alcohol, Heard cometió innumerables actos de violencia contra mí”.

En la batalla legal con acusaciones cruzadas, el actor le exige a su ex USD 50 millones alegando que sus acusaciones de abuso le costaron dinero y oportunidades profesionales.