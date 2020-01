El salvadoreño Frank Rubio terminó sus dos años de entrenamiento con la NASA y se ha graduado de astronauta para ser parte de la misión Artemis, con lo que ahora es elegible para visitar la Luna y, en el futuro, Marte.

