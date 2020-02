El director inglés Sam Mendes, protagonizó la noche de la 73° edición de los premios BAFTA de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, en el Reino Unido, con su película bélica 1917, como “mejor director”.

En la ceremonia conocida como los Oscar británicos, estuvo nominado junto con Guasón, Parásitos, Érase una vez en Hollywood y El irlandés.

Asimismo, nominó como mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejores efectos visuales con su película 1917.

The @1917FilmUK team are having a GREAT night at the #EEBAFTAs aren't they?! 🥳 #BAFTAs pic.twitter.com/gYXMfA32w5

— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020