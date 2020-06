La Junta de Supervisores del condado de San Bernardino, declaró el racismo como una crisis de salud pública, de esta forma el condado se convirtió en el primero en California en hacerlo.

Por una votación de 5-0, la junta aprobó una resolución “afirmando que el racismo [es] una crisis de salud pública que resulta en disparidades en la estabilidad familiar, salud y bienestar mental, educación, empleo, desarrollo económico, seguridad pública, justicia penal y alojamiento.”

Today, the Board took an important step in addressing racism by adopting a resolution declaring it a public health crisis. Read the resolution online https://t.co/I42qPNYedg pic.twitter.com/B2zOG6qeaw

— Curt Hagman (@curthagman) June 23, 2020