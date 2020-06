El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos informó que la depresión subtropical Cuatro se fortaleció hasta convertirse en la tormenta tropical »Dolly» en el Atlántico norte a la altura de Canadá.

Tropical Depression #Dolly Advisory 8: Dolly Weakens to a Tropical Depression. Expected to Become a Remnant Low Later Today. https://t.co/VqHn0uj6EM

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 24, 2020