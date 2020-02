Un frente frío grande y de rápido movimiento se sumergirá hoy en la costa del sur de California, produciendo olas de más de 20 pies y vientos de 50 mph o más en un evento “raro y peligroso” en las aguas exteriores, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Very hazardous sea and beach conditions Sun afternoon – Mon! Wind gusts 40-50 knots, large steep seas with large rough surf at area beaches. Use caution! Boaters stay in port! #SoCal #CAsurf #CAwx pic.twitter.com/iZ78FFlLC6

El clima trae amenazas también en tierra, el pronóstico es de viento del noroeste al norte muy fuerte y dañino para el sur de California, con ráfagas de 50 a 70 mph en la mayoría de las áreas, y aisladas de 80 a 90 mph.

Estos fuertes vientos pueden causar árboles caídos, ramas grandes de árboles y líneas eléctricas, cortes de energía probable y fuertes vientos cruzados.

Strong NW-N winds expected for the Coastal Waters Sun-Mon, with Storm Force gusts possible offshore! Very hazardous seas + rough surf and strong #RipCurrents at area beaches. Use caution! Boaters stay in port! #CAwx #CAsurf #SoCal pic.twitter.com/SulqWJ7QAs

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) February 1, 2020