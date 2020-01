Selena Gómez confiesa cómo recuperó su salud mental

La cantante y actriz Selena Gómez, confesó cómo ha sido su recuperación tras los problemas mentales que sufrió hace unos años, donde tuve que ser ingresada a un hospital psiquiátrico.

“Tenía baja autoestima, y eso es algo en lo que trabajo continuamente. Pero me siento tan empoderada porque he adquirido mucho conocimiento sobre lo que estaba sucediendo mentalmente. Mis altibajos eran realmente altos, y mis mínimos me sacarían por semanas”, dijo durante una entrevista a la revista WSJ.

Asimismo, la cantante, confesó que con el pasar se los años descubrío que sí tenía problemas de salud mental y que ahora se siente aliviada con tratamiento correcto que tomó, lo cual cambió su su vida por completo.

“Tengo muchas ganas de hacer películas. Tengo tantas ganas de hacer televisión. Me parece que me veo demasiado joven, en la mayor parte del tiempo, o la gente no puede separar a los dos [la verdadera Selena de un personaje], lo que me desanima” dijo Selena Gómez.