Siete puntos para entender el caso de Andy Lovo y la banda El Salvador Grande como su Gente

Luego de todo lo sucedido con respecto a Andy Lovos, aquí hay 7 puntos para entender lo que pasó:

1. La Banda El Salvador Grande como su Gente inició en el 2017, en mayo 2018, la Banda somete su aplicación para clasificar al Desfile de las Rosas.

El 22 de octubre de 2018, la Ex Embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes dio a conocer la noticia que la Banda había clasificado al Desfile de las Rosas 2020.

2. Los siguientes meses que se conoció la noticia, se siguieron sumando integrantes a la Banda, incluyendo Andy Lovos en marzo de 2018. De 100 integrantes que presentó la aplicación, la Banda llegó a 250 integrantes.

3. Uno de los requisitos para formar parte de la Banda consistía en firmar una declaración jurada notariada sobre los acuerdos para formar parte de la Banda establecida por los Directores de la Banda que fue firmado por cada integrante.

4. En diciembre de 2019, debido al incumplimiento a la declaración jurada establecido por los Directores de la Banda para formar parte de ella, Andy Lovos fue informado que sería removido de la Banda y no participaría en el Desfile.

5. Sin embargo, el consul de Long Island decide pasar por encima de la autoridad de el Consulado de El Salvador en Los Ángeles y paga el boleto para que Andy Lovos viaje a dicha ciudad.

6. Una vez Andy, se encuentra ej Los Angeles, habló con los Directores y se le otorgo la oportunidad de integrarse a la Banda y hospedarse en el hotel siempre y cuando cumpliera con lo establecido en los acuerdos de la declaración jurada. Andy declinó quedarse en el hotel y aún así participó en dos eventos (29 y 30 de diciembre).

7. El primero de enero en el Desfile de las Rosas en Pasadena, California, participaron más de 200 integrantes de la Banda. Andy Lovos, quien no viajó junto con la Banda y aunque llegó al lugar, no participó por no ser parte de la Banda y no contar con la documentación requerida por los Organizadores del Torneo de las Rosas de Pasadena.

Las regulaciones del Torneo de las Rosas establecen que “la aparición en el Desfile está prohibida para cualquier participantes/ manifestante que no haya sido aprobado por el Torneo de las Rosas de Pasadena”.

El Torneo de las Rosas de Pasadena no había aprobado a Andy y no tenía su formulario de autorización médica estudiantil, que es un requisito para todos los miembros de las bandas que participan.

Las autoridades locales le preguntaron a Andy, si él poseía de los requisitos a lo que él respondió “NO”. Luego le pidieron respetuosamente que se retirara pacíficamente de la formación, lo cual él hizo.