Sindicato podría organizar manifestación en LAX

Los proveedores de servicios de aerolíneas sindicalizados planean organizar otra manifestación este viernes en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) para resaltar su demanda de salarios más altos y mayores beneficios, lo que podría causar demoras adicionales para los viajeros.

El sindicato de servicio de alimentos, UNITE HERE Local 11, organizó una protesta similar en LAX dos días antes del Día de Acción de Gracias, lo que resultó en 16 arrestos por supuesta falta de dispersión.

WOW. Over 500 @HMSHost workers at the Honolulu Airport are on strike!

They are demanding better wages and healthcare that will get us closer to making One Job Enough to live in Hawaii. #HNLStrike #HMShostshutdown #1u #1job #unitehere pic.twitter.com/m80w9VPc5o

— UNITE HERE (@unitehere) December 19, 2019