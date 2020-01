¿Suplementos de zinc y ácido fólico no mejora la fertilidad masculina?

Según expertos en la salud, aseguran que los suplementos dietéticos que contienen zinc y ácido fólico, comercializados como tratamientos para la infertilidad masculina, no parecen mejorar los índices de embarazo, los conteos ni la funcionalidad espermática; así lo señala un estudio a cargo del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, NICHD), parte de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH). El estudio fue publicado en el Journal of the American Medical Association.

Los autores destacan que la mayoría de los llamados suplementos para la fertilidad contienen zinc y ácido fólico. El zinc es un mineral esencial para la formación de esperma y el folato, la forma natural del ácido fólico, depende del zinc para ayudar a la formación del ADN en el esperma. Los estudios previos de estos nutrientes como tratamiento para la infertilidad masculina han arrojado resultados contradictorios.

Los hombres en el grupo suplementado también acusaron una mayor proporción de síntomas gastrointestinales en comparación con el grupo placebo: malestar abdominal (6% vs. 3%), náusea (4% vs. 2%) y vómito (3% vs. 1%), según los resultados de la investigación.

“Se trata de uno de los primeros ensayos aleatorios y con control por placebo en evaluar si los suplementos de ácido fólico y zinc ayudan a mejorar la fertilidad masculina. Nuestros resultados sugieren que estos suplementos dietéticos tienen un efecto mínimo o nulo en la fertilidad, e incluso podrían causar leves síntomas gastrointestinales”, expresó el Dr. Enrique Schisterman de la División de Investigaciones para la Salud en Poblaciones Intramuros del NICHD, quien estuvo al frente del ensayo, acompañado de otros colegas.