Por: Leydin Sorto

Tequila 1800, la línea de tequilas, celebra el 10mo aniversario de su Essential 1800 Artists Series, presentando una colaboración con el reconocido artista español Okuda San Miguel. La línea de tequilas selecciona a uno de los artistas contemporáneos más reconocidos para el último proyecto artístico de la década, Tequila 1800 continúa usando su botella para llevar arte y cultura a los amantes del tequila en todo Estados Unidos.

La colección en el décimo aniversario de la Essential 1800 Artists Series presenta seis botellas de edición limitada con obras de pop surrealista originales de Okuda. Su característico estilo de patrones geométricos coloridos que incluye sus distintivas obras Rainbow Skull y Kaos Star invita a la reflexión sobre el origen, destino y sentido de la vida, insinuando que el tiempo es nuestro recurso más preciado.

Anniversaries should be celebrated with taste. Toasting to 10 years of our Essential Artists Series with six dazzling new pieces, designed by @OKUDART. #EA10 pic.twitter.com/Ejp2lTVKXQ

— 1800 Tequila (@1800Tequila) October 14, 2020