Redacción: Maricela Sorto

“The Flowers” es una comedia que gira alrededor del mundo del arte, donde un grupo de artistas muy talentosos, en su mayoría latinos, viajan a competir por un contrato de exclusividad con un famoso galerista de arte de Nueva York. Entre todos los sucesos llega un ramo de flores anónimo a la persona equivocada, lo cual genera una serie de malos entendidos muy divertidos, haciendo una bola de nieve que afectará a todos los participantes.

Este es la trama de la nueva serie de 5 capítulos de la productora Neoyorquina, Golden Ceiba, estrenada el pasado 25 de septiembre por Amazon Prime, la cual busca romper estereotipos de la comunidad latina en Estados Unidos, “la idea detrás de la serie a parte de ofrecer un rato de entretenimiento y una comedia divertida y fresca era un poco resaltar que los latinos son muy diversos que somos muchos más que historias que tienen que ver con narcotráfico, inmigrantes y drogas y que latinoamérica no es solamente son lugares peligrosos, visto con armas, pistolas y persecuciones sino que también hay otra realidad”, comentó al medio digital Día a Día News la escritora y protagonista, Zahir Montes.

“Somos los latinos, los que día a día levantamos este país y que somos exitosos profesionales y que nos involucramos con distintas nacionalidades en las esferas más glamurosas y altas de cualquier industria y era un poquito lo que queríamos ayudar cómo a romper estereotipos, sobre todo en esta industria en la que estamos, en donde lo proyectos se ve cómo retratan a los latinos como los mismos de siempre, no representan todo lo que somos, lo que valemos y lo que tenemos para dar”, agregó Montes.

La actriz, nos compartió que la serie comenzó siendo una obra, pero la idea para escribirla surgió cuando se encontraba viendo un proceso muy de cerca de un artista plástico mexicano que estaba siguiendo unas galerías en Nueva York, a quien ella apoyaba en las direcciones y lo acompañaba.

“A raíz de eso me empecé como empapar a entender un poco más el mundo del arte visto desde otra perspectiva y no solamente como espectadora de arte si no que empecé a entender cómo funciona el negocio detrás del mundo del arte, donde hay ciertos personajes que son muy excéntricos, recurrentes, entonces bueno me pareció un tema muy interesante”, nos contó la venezolana.

También nos relató que lo que quería era contar una historia que hablará de malos entendidos, pues son parte del diario vivir de los seres humanos a nivel personal y laboral, ya que estos tornan una bola de nieve que no tiene marcha atrás, y que cuando vuelves y ves la causa del problema, a veces es la cosa más tonta del mundo.

“Entonces por eso surgió y ahí nació la idea de hacer todo este malentendido que surge a raíz de un ramo de flores anónimo he inspirado en un contexto de arte” nos dijo Zahir.

Además explicaba que le llamaba mucho la atención tocar el tema del arte porque “es algo que no se ha tocado mucho en series de televisión o en películas, entonces es un mundo muy fascinante de explorar”, enfatizó.

La producción cinematográfica fue dirigida y protagonizada por Guillermo Iván, quien nos contó su experiencia con las diferentes facetas que realizó dentro de la serie.

“Todos tuvimos que traer cómo diferentes sombreros puestos al mismo tiempo y lo hicimos con tanta pasión y con tanta energía y con tanto amor que no fue difícil la verdad hacerlo”, dijo el mexicano.

Asimismo, Iván nos comentó de que la producción fue un trabajo en equipo “Yo personalmente creo que las cosas nunca son de una sola persona, sino de un grupo de personas y más en lo que hacemos y este es un claro ejemplo, yo siempre lo digo, yo creo que es algo de lo cual todos los latinos y nuestra comunidad latina nos debemos de sentir muy orgullosos, porque no solamente nos representa sino que nos enseña que nada es imposible para nosotros” nos recalcó.

Con respecto a la locación de la producción audiovisual, esta fue grabada en Playa del Carmen, en México, “filmamos el proyecto en el Resort The Reef 28 entonces es muy sexy, muy bonito y muy glamuroso” nos dijo Zahir.

De acuerdo con Guillermo, el lugar también forma parte del empoderamiento latino del que trata la serie, “Queríamos mostrar los grandes escenarios que tenemos en Latinoamérica y Playa del Carmen es uno de ellos, queríamos que fuese también casi un personaje más en este empoderamiento y que motivará a los latinos”, enfatizó.

Además, los actores nos comentaron que la serie que fue filmada en Inglés y en español, contará con una segunda temporada “Hay más de lo que pasa en el tras cámara del arte en la segunda temporada que viene y bueno me parece que visualmente estará muy bonito” recalcó Montes.

Finalmente ambos invitaron a los lectores de Día a Día News y a la comunidad latina a disfrutar de esta producción: