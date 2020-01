Las comediantes Tina Fey y Amy Poehler, serán las anfitrionas de la ceremonia de entrega de los Globos de Oro 2021.

A una semana de la edición 2020, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), dio a conocer que Fey y Poehler tomarán así el relevo de Ricky Gervais, quien hizo el papel de presentador por quinta ocasión.

Tina Fey and Amy Poehler are returning as co-hosts for the 78th Golden Globe® Awards in 2021! pic.twitter.com/eEPClMrcbK

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2020