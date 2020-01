Tiroteo en Ottawa deja un fallecido y tres heridos

Una persona muerta y otras tres heridas de gravedad se reportan tras un tiroteo en una céntrica calle de Ottawa, informó la Policía de la capital de Canadá.

Gilmour Street homicide investigation, police seeking public tips https://t.co/hJgZODrO00

Major Crime investigators have confirmed that there are no national security implications related to this incident.

Info? call the Major Crime Unit at 613-236-1222, ext. 5493.#ottnews

— Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020