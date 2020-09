Jean-Clair Todibo ha recibido el alta médica después de haber tenido la enfermedad del Covid-19, el jugador fue sometido a una nueva prueba PCR y el resultado fue negativo, por lo que hoy mismo ya se entrenó de manera solitaria como lo manda el protocolo, en la Ciudad deportiva, así lo anunció este sábado el F.C Barcelona mediante un comunicado.

El escrito también informa que Pjanic también ha superado la enfermedad y al igual que Todibo ya se ha ejercitado en las instalaciones del club, el bosnio dio negativo al teste que le realizaron en Italia por lo que se desplazó el pasado jueves a Barcelona.

De esta manera, ya no queda ningún jugador de la primera plantilla del equipo catalán con coronavirus ya que Samuel Umtiti también recibió el alta esta misma semana.

❗LATEST NEWS @Miralem_Pjanic and @jctodibo receive the medical green light after recovering from Covid-19, and have trained at the Ciutat Esportiva. pic.twitter.com/2UcrtXEs1t

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 12, 2020