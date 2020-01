Todo listo para iniciar el conteo de personas sin hogar en Los Ángeles

Funcionarios y voluntarios de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) realizarán el conteo de personas sin hogar de este año a partir de la noche de hoy, centrándose en los valles de San Gabriel y San Fernando.

On Jan. 23, LAHSA will partner with our community for the 2020 Greater LA Homeless Count. The event is an important tool to help us better understand homelessness & decide where funding is needed. Volunteer: https://t.co/xIU8vdCOIi #TheyCountWillYou pic.twitter.com/CC8zb9zdkU — City of Lancaster (@cityoflancaster) January 21, 2020

El esfuerzo, conocido como Conteo de Personas sin Hogar del Área Metropolitana de Los Ángeles 2020, es esencial para comprender qué tan grande se ha vuelto la crisis de las personas sin hogar y los proveedores de Continuum of Care deben llevarlo a cabo para recibir fondos federales a través del Departamento de Vivienda y desarrollo urbano.

“Los angelinos se están uniendo en todo el condado de Los Ángeles para enfrentar la falta de vivienda y la crisis de la vivienda porque creemos que el futuro de nuestros hermanos y hermanas sin hogar es parte de la identidad de nuestra ciudad”, dijo el alcalde Eric Garcetti en un video publicado en su cuenta de Twitter. “Queremos ayudarlos a recuperarse y porque sabemos que cada persona en esta ciudad importa, ya sea que tengan una dirección permanente o no”.

This week, thousands of volunteers across the county will participate in the annual Homeless Count to show that every person matters, whether you have an address or not. Every volunteer makes a difference. Join us: https://t.co/Te3VSkRVkM#TheyCountWillYou pic.twitter.com/gnlx7o9DQQ — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) January 19, 2020

Garcetti se unirá a LAHSA y varios otros funcionarios del gobierno local, a las 8 de esta noche, en un evento inicial para el recuento de personas sin hogar en el Centro de Recreación de North Hollywood, ubicado en 11430 del Bulevar Chandler, donde se realizará un recuento del vecindario inmediato.

El recuento de este año también ocurrirá durante las mañanas y las tardes del martes, miércoles y jueves, con voluntarios que estarán encuestando más de 80 ciudades y 200 comunidades en todo el condado de Los Ángeles en ese momento, dijeron funcionarios de LAHSA.

The 2020 Greater Los Angeles Homeless Count begins tonight! Read this article from the @LATimes that gives an overview of the Count and its importance. It’s not too late to sign up! To register, go to https://t.co/37OE65JoPi. #TheyCountWillYou https://t.co/5Zvc53IiXs — LA Homeless Services Authority (@LAHomeless) January 21, 2020

La ciudad de Los Ángeles experimentó un aumento del 16% en su número, lo que resultó en unas 36,000 personas sin hogar.