Los dolores de cabeza siguen siendo una fuente común de dolor en los EE. UU., Pero la frecuencia y la gravedad difieren ampliamente entre los pacientes, y la forma de evitar los dolores de cabeza sigue siendo un rasguño de cabeza.

El primer remedio para la mayoría de las personas es tomar un analgésico. Pero esta no siempre es la mejor opción o la más segura, dice el Dr. Suhyun An , un experto en medicina regenerativa y coautor de Demystifying Stem Cells: A Real-Life Approach to Regenerative Medicine.

“Ya sea aspirina, acetaminofén, naproxeno, ibuprofeno u otro medicamento, estos pueden funcionar bien, si no los usa con demasiada frecuencia”, dice ella. “Usar demasiados medicamentos para el dolor puede empeorar su dolor de cabeza y causar otros problemas también. Y también puede tener dolores de cabeza con más frecuencia como resultado”.

El Dr. An revisa por qué es posible que desee repensar el uso de un analgésico cada vez que le duele la cabeza, y sugiere otras formas de tratar o reducir la frecuencia de los dolores de cabeza.

Los analgésicos sin receta, comúnmente tomados para dolores de cabeza, pueden tener efectos secundarios graves si se toman con demasiada frecuencia.

Dolor de cabeza de rebote. Un problema adicional que puede encontrar si toma analgésicos regularmente es un dolor de cabeza por uso excesivo de medicamentos, también conocido como dolor de cabeza de rebote.

Los dolores de cabeza ocurren por muchas razones: falta de sueño, mala alimentación, estrés, exceso de tiempo en la computadora o la pantalla del teléfono, etc. Los ajustes en la rutina diaria pueden reducir la cantidad de dolores de cabeza o migrañas que tiene. El Dr. An sugiere beber mucha agua, controlar su consumo de cafeína y alcohol, tener un horario de sueño constante, hacer ejercicio y una dieta saludable. “El seguimiento de sus dolores de cabeza puede ayudarlo a idear cambios en el estilo de vida”, dice el Dr. An. “Escriba cuando obtenga uno y lo que estaba haciendo de antemano”.