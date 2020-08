Al menos cuatro muertos dejó a su paso el recorrido que hizo este miércoles la tormenta tropical Isaías, la cual barrio la costa este de Estados Unidos con vientos fuertes y lluvias, dejando a unos tres millones de habitantes sin electricidad.

Según el gobernador de Carolina del Norte “Un tornado devastó una casa móvil del estado, matando a dos personas”; asimismo, otras dos personas murieron por caída de arboles sobre sus vehículos, una en Nueva York y otra en Maryland.

Isaías contó con vientos sostenidos de 80km/h según el boletín de las 20H00 (00H00 GMT) del Centro Nacional de Huracanes (NHC) y se desplaza rápidamente hacia el norte-noreste a una velocidad de 65 km/h.

Tropical Storm #Isaias Advisory 23: Isaias Strengthens Slightly While Moving North-Northwestward Just Offshore the East-Central Florida Coast. Hurricane Watch and Storm Surge Warning Issued For Portions of The Carolinas. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 2, 2020