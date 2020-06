El legendario luchador de la WWE, Mark Calaway, más conocido como The Undertaker, ha anunciado que en esta etapa de su carrera no quiere volver al ring y que le parece que es «el momento correcto» para poner fin a una carrera de más de 30 años.

You can never appreciate how long the road was until you’ve driven to the end. #TheLastRide @WWENetwork pic.twitter.com/JW3roilt9a

— Undertaker (@undertaker) June 21, 2020