El presidente de México Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las empresas que ganen contratos en la construcción del Tren Maya a cumplir y ser responsables o de lo contrario se buscará que se les quiten los convenios; afirmó que ese proyecto debe estar terminado en el año 2023 y que de manera inmediata tiene que circular con convoyes de carga, turísticos y de pasajeros.

En un encuentro en el Centro de la capital campechana, junto con el gobernador Miguel Aysa González, el titular del Ejecutivo federal aseguró que en la construcción del proyecto ferroviario no se puede permitir que las compañías de esa obra generen pérdidas.

“Aprovecho para hacer un llamado a todas las empresas que van a participar en el concurso para que nada de que: ‘Quiero el anticipo y no voy a pegar ni un ladrillo, no voy a hacer ni un metro de terraplén, no voy a poner ningún durmiente, no voy a terminar la obra’. No, el que quede mal, vamos a buscar la manera de que pa’fuera y entre otro”.

“No podemos nosotros estar contemplando, estar aceptando empresas irresponsables. Tienen que trabajar estas empresas y cumplir, si no, ahí en la ‘mañanera’ los voy a estar denunciando, acicateando. Pero estoy seguro que las empresas van a cumplir en el tiempo”, agregó el Mandatario.