La red social, Twitter ha vuelto a ocultar una publicación del presidente de EE.UU., Donald Trump, por «incumplir» sus reglas, se trata de un tweet del mandatario en el que criticó al Partido Demócrata por utilizar buzones para la votación en medio de la pandemia del coronavirus, y lo acusó de «hacer posible que una persona vote varias veces».

«Así que ahora los demócratas están usando buzones, que son un desastre para la seguridad de los votantes. Entre otras cosas, hacen posible que una persona vote varias veces. Además, ¿quién los controla?, ¿están ubicados en áreas republicanas o demócratas? No están desinfectados del covid. ¡Un gran fraude!», escribió Trump.

A lo que Twitter etiquetó como una publicación que incumple sus reglas relativas a «la integridad de los procesos cívicos y electorales» ya que lleva a equívocos en procedimientos y técnicas que podrían disuadir a la gente de la participación en los comicios.

Sin embargo aún no lo han borrado ya que piensan que es relevante a la hora de generar conversación pero quieren limitar su impacto permitiendo que los usuarios puedan retwittearlo, por lo que solo se podrá comentar, pero no retwittear.

We placed a public interest notice on this Tweet for violating our Civic Integrity Policy for making misleading health claims that could potentially dissuade people from participation in voting. https://t.co/MA6E7mBpkm

— Twitter Safety (@TwitterSafety) August 23, 2020