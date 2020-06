Twitter ocultó un nuevo tuit del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque consideró que «incumplió» las reglas de la red social relativas al «comportamiento abusivo» al amenazar con usar la fuerza contra manifestantes en la capital federal.

«Nunca habrá una ‘Zona Autónoma’ en Washington DC mientras yo sea presidente. Si lo intentan, ¡se enfrentarán con una gran fuerza!», escribió el presidente, en medio de protestas desde hace semanas en todo el país contra la brutalidad policial y el racismo.

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!

