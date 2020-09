Un grupo de manifestantes se organizó a las afueras de un Target en Fort Lauderdale, al norte de Miami, esto con el objetivo de entrar sin mascarillas al lugar como protesta por las restricciones puestas por la situación que se vive en el mundo.

Según varios testigos, al menos una docena irrumpió en la tienda, una vez dentro las personas se quitaron el tapabocas, acción con la cual querían difundir su mensaje de que los estadounidenses no deberían verse obligados a usar cubiertas faciales durante la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con una información publicada en el Sun Sentinel, la protesta terminó pacíficamente, pero el condado de Broward sancionó a los manifestantes y a Target por no hacer cumplir la ley del uso de mascarillas.

Además, integrantes del grupo entraron al ritmo de We’re Not Gonna Take It, de Twisted Sister, pensando que sería un himno apropiado para sonar mientras protestaban, pero Dee Snider, el líder de la banda no ha tardado en reacciones y en expresar su desacuerdo pues tuiteó que las personas que violaron la ley local y pusieron en peligro la salud de los demás eran “egoístas”. “No tienen mi permiso o bendición para usar mi canción para su causa idiota”.

No…these selfish assholes do not have my permission or blessing to use my song for their moronic cause. #cuttheshit https://t.co/LPDAjSszbf

— Dee Snider🇺🇸 (@deesnider) September 16, 2020