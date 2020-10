El pastor Greg Laurie, líder de la iglesia cristiana Harvest Christian Fellowship, ubicada en Riverside, California, informó que se contagio de Covid-19 luego de ir a un evento en la Casa Blanca.

“Di positivo para COVID-19 el pasado viernes. He estado en cuarentena desde entonces. Mi esposa Cathe también está en cuarentena. Estoy contento de anunciarles que los todos los miembros de mi familia han dado negativo”, aseguró Laurie en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter.

I tested positive for COVID-19 last Friday. I have been in quarantine since then. My wife Cathe is also in quarantine with me. I am happy to report that all members of my family have tested negative for COVID. Read more here:https://t.co/X8zQAmVGuO pic.twitter.com/90azc48rel

— Greg Laurie (@greglaurie) October 5, 2020