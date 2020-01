Un vehículo cae a un acantilado en California

Un vehículo cae a un acantilado en el condado de San Mateo al norte de California.

Una cámara registró el momento exacto en que un carro cae en un acantilado. Las imágenes muestran que un Lexus verde en dirección norte de la Highway 1 sigue de largo en una curva a la altura de Devil’s Slide y Gray Whale Cove State Park.

Las autoridades informaron que el vehículo no ha sido recuperado, solo han aparecido algunas partes. Tampoco hay rastro del conductor o pasajeros. La Guardia Costera hace parte de la búsqueda, que ha sido afectada por el peligroso oleaje en la región.

HAPPENING NOW: Multiple agencies are searching for a vehicle that was reported to have gone off the cliff at Grey Whale Cove. One witness reported the incident. Tire tracks were found. Car parts found in water, unclear if the parts connected to this incident. pic.twitter.com/rPBUZYILWY

— CAL FIRE CZU (@CALFIRECZU) December 30, 2019