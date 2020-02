Un juez federal decidió que esta demanda debe ser una demanda colectiva a nombre de una “Clase” o “Miembros de una Clase” que incluya a todos los detenidos de Inmigración que participaron en el Programa de Trabajo Voluntario en el Centro de Detención Northwest en cualquier momento desde el 26 de septiembre de 2014.

Presentaron una demanda colectiva en el tribunal federal en Tacoma, Washington, contra The GEO Group, Inc., dueño y operador del Centro de Detención Northwest. El nombre del caso es Nwauzor, et al. v. The GEO Group, Inc., No. 17-cv-05769.

Esta demanda es sobre si GEO es un ’empleador’ y si los Miembros de la Demanda Colectiva son ’empleados’ bajo la Ley de Salario Mínimo del estado de Washington. Y si es así, si GEO violó la Ley al no pagar a los Miembros de la Demanda Colectiva el salario mínimo por hora bajo la ley de Washington por trabajos realizados bajo el Programa de $1 al día. GEO niega las acusaciones hechas en la demanda. La Corte no ha decidido si GEO hizo algo malo.

Si los Miembros de la Demanda Colectiva no toman una decisión para el 24 de marzo de 2020, perderán la oportunidad de presentar una demanda individual por los mismos daños en el futuro.

Si los Miembros de la Demanda Colectiva piden ser excluidos de la Demanda, mantendrán el derecho de demandar a GEO por estas reclamaciones y no tendrán que acatar ninguna orden ni fallo de la Corte. Si no quieren participar en la demanda, deben enviar un formulario de Solicitud de Ser Excluido (o un documento similar) por correo, correo electrónico, fax u otro método de entrega al Administrador de la Notificación en los lugares identificados. La Solicitud de Ser Excluido debe presentarse por escrito y entregarse, transmitirse o enviar por correo el 24 de marzo de 2020 o antes.