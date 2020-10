Investigadores del Centro Schaeffer para Políticas de Salud y Economía de la Universidad del Sur de California (USC) colaboran con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, y el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles en un proyecto para examinar el uso de pruebas rápidas de antígenos de coronavirus entre los profesionales de primera línea y los niños en edad escolar.

El estudio piloto tiene como objetivo determinar los mejores métodos para usar las pruebas económicas con la esperanza de respaldar los esfuerzos adicionales de reapertura. Las pruebas rápidas tienen el potencial de alertar rápidamente a las personas que son contagiosas y necesitan aislarse, deteniendo así la cadena de transmisión. Los Ángeles es una de las primeras áreas metropolitanas del país en lanzar un estudio piloto a gran escala de pruebas rápidas en participantes sintomáticos y asintomáticos.

“Estoy agradecida por esta colaboración entre el condado y la ciudad, y nuestros socios en USC por estos esfuerzos para expandir y mejorar enormemente la capacidad de prueba”, dijo la supervisora ​​Kathryn Barger, presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles. «Continuamos trabajando juntos para mantener nuestras comunidades seguras y saludables, mientras avanzamos gradualmente con reaperturas adicionales y aprendizaje en persona para nuestros niños y jóvenes».

“Nuestras nuevas pruebas rápidas son más baratas, más rápidas y más accesibles, y son un cambio potencial en nuestra capacidad para responder al COVID-19, reabrir nuestras escuelas y volver a encaminar nuestra economía”, dijo el alcalde Garcetti. “Los Ángeles nunca rehuye un desafío, y estamos aprovechando nuestra creatividad de marca registrada, nuestro espíritu innovador y nuestros sólidos socios con la USC y el condado para avanzar en investigaciones innovadoras, prevenir la propagación de este virus y salvar vidas”.

La primera fase del proyecto se inició la semana pasada cuando los bomberos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibieron tres pruebas de COVID-19 en los sitios de prueba de la ciudad: una prueba rápida autoadministrada de antígenos, una prueba de PCR en laboratorio y una prueba de anticuerpos para identificar infección previa.

El proyecto tiene como objetivo inscribir hasta 1,000 socorristas, proporcionará información sobre cómo se desempeña cada prueba y cómo administrar mejor estas pruebas a los trabajadores de primera línea esenciales.

Las pruebas de PCR cuestan más de $100 cada una y pueden tardar días en producir resultados. Mientras que las pruebas rápidas de antígenos pueden costar tan solo $5 y entregan resultados en 15 minutos, pueden realizarse con una tira de papel y tienen el potencial de autoadministrarse cuando se combinan con una aplicación de teléfono inteligente que puede interpretar los resultados con precisión.

“Las pruebas rápidas de antígenos son muy prometedoras en nuestro camino para reabrir escuelas y negocios porque son más baratas y brindan resultados más rápidos que las pruebas de PCR. Pero hay muchas cosas que no sabemos”, dijo Neeraj Sood, director de la Iniciativa COVID en el Centro Schaeffer de Política de Salud y Economía de la USC y líder de la colaboración de la USC.

“Queremos saber si las pruebas rápidas de antígenos identifican a individuos infecciosos y asintomáticos, si pueden autoadministrarse y cómo se pueden utilizar para la detección en escuelas y lugares de trabajo. Estamos especialmente emocionados de poner a prueba una nueva prueba rápida de antígenos y una aplicación móvil que utiliza tecnología de visión por computadora para interpretar los resultados automáticamente». Sood.

La segunda fase del proyecto busca evaluar la viabilidad, aceptabilidad y precisión de la repetición de la prueba rápida de antígenos para la detección en niños en edad escolar. Sood, junto con la profesora de la Facultad de Medicina Keck de la USC, Jennifer Unger, dirigirán este proyecto para determinar el mejor proceso y estrategia para evaluar a un gran número de estudiantes en entornos institucionales. Ambas fases dependen de voluntarios como participantes del estudio.

“Esta asociación con la USC y la ciudad de Los Ángeles es una gran oportunidad para implementar investigaciones de vanguardia que tienen el potencial de transformar la forma en que abordamos la pandemia y cómo podemos frenar la propagación del COVID-19”, dijo la Dra. Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública. «Identificar estrategias para proteger a nuestros trabajadores esenciales y hacer que los niños regresen a la escuela de manera segura se encuentran entre nuestras más altas prioridades»

Los investigadores están considerando los estudios piloto, los grupos focales y las encuestas como vías para abordar una serie de desafíos, como establecer la mejor manera de implementar pruebas rápidas; determinar con qué frecuencia una persona debe repetir la prueba; e identificar la mejor manera de realizar pruebas a gran escala y desarrollar una estrategia de implementación eficaz. El proyecto es una asociación público-privada dirigida por la Universidad del Sur de California, la Oficina del Alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

