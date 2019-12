Vladimir Putin asegura que acusaciones contra Trump en el juicio político “son totalmente inventadas”

Vladimir Putin, se expresó acerca del procedimiento de destitución que enfrenta el presidente Donald Trump en el Congreso estadounidense por abuso de poder y dijo que se basa en acusaciones “totalmente inventadas”, y por eso considera que hay pocas posibilidades de que el juicio político sea aprobado.

Donald Trump’s impeachment: This is part of political infighting, just as the groundless accusations of collusion with Moscow – #Putin

— President of Russia (@KremlinRussia_E) December 19, 2019