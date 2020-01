Volcán Taal activa alerta de “tsunami volcánico” por su inminente erupción

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas ha elevado a Alerta 4 el nivel, inminente erupción peligrosa, tras una intensificación de la actividad volcánica en la caldera del volcán de Taal, donde se ha formado un lago, y ha advertido de la posibilidad de que se produzca un “tsunami volcánico”.

#SATELLITE SPOTLIGHT: The #Himawari8 🛰️ captured the #AshCloud from the #TaalVolcano eruption in the #Philippines on Jan. 12. The Philippine Institute of Volcanology and Seismology (@phivolcs_dost) also reported several #earthquakes associated with the #TaalEruption. #volcano pic.twitter.com/YSCtm5N6J1

