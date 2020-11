El reciente lanzamiento del libro «Errores en la Adolescencia e Incertidumbre en la Madurez», escrito por Yaima Galvez, presenta el dolor y valentía, la vida y desgracia de una emigrante, que lucha para encontrar su valor y su futuro en un mundo cruel lleno de peligro.

la escritora Yaima Galvez Rodríguez nació el 28 de enero de 1980, en Cuba, desde niña fue inteligente para su edad por eso era admiración de todos, vivía con su abuela y tías hasta los 10 años, que se fue con su madre e hermana, pero su pobreza era inmensa e intentaban sobrevivir, en sus 15 años intentó salir en balsa de la isla pero no lo logró

A pesar de eso nada la detuvo pues a sus 21 años llega a Venezuela junto a su padre, en el 2012 lleva a su madre, hermana y sobrinos para Venezuela y así alejarlos de la opresión, pero en el 2015 tuvo que vender todo y emigrar a Estados Unidos, luchando así sin descanso en un país de libertad y futuro.

No es solo un libro, no, cada página escrita es la vida de Sofía, en sus líneas se refleja su tristeza y recuerdos de escuchar su madre llorando en un rincón por no tener comida para sus hijas, la lucha de un amor que de tanto amarse terminaron en odio y desprecio, pero más que nada, la cruel realidad de un país envuelto en silencio, pues su brisa cálida solo trae dolor de madres que sufren por sus hijos perdidos en el mar buscando un futuro no encontrado, donde la oscuridad de la noche solo es testigo del llanto de unas simples niñas vendiendo su cuerpo como jineteras para sobrevivir, relata Galvez.

El libro fue publicado a través de Page Publishing, la una obra muestra la verdadera cara del mundo de los inmigrantes en cualquier parte del mundo, que cuando el hombre escapa de algo tan grande como el destino, este se mete en la maleta y te persigue. Los lectores pueden comprar este libro en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

FUENTE Page Publishing.