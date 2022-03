Digamos No a la Violencia…..en el deporte y en nuestra vida cotidiana￼

Licdo. Víctor Rodríguez l Santa Ana l El Salvador

Muchos son los casos y los escenarios que la vida nos presenta, donde como sociedad vemos casos de extrema intolerancia.

Nada cuesta ser amable y cortés cosas tan sencillas como ceder el paso cuando conducimos nuestros vehículos, evitar discusiones estériles por parqueos, el hacer fila respetando el derecho de los demás cuando estamos en fila para cancelar en un almacén o supermercado, el hecho de pitar desde nuestros vehículos recordándole la madre a otra persona o simplemente el no proferir expresiones peyorativas hacia nuestros semejantes; en fin, una serie de situaciones vivenciales los que conocemos como casos de intolerancia.

El sonado caso que se conoció, el sábado 5 de marzo del presente año, en un estadio mexicano donde a parte de resultar victimas mortales y lesionados, dejando claro que en ese país ( México), el cual se supone es más desarrollado que El Salvador, que su sistema educativo es mucho más organizado y que por consiguiente tienen una sólida formación en valores; pero no, dejaron claro que un país no se mide su desarrollo por sus recursos, para el caso energéticos entre otros, un país se debería de medir por las actuaciones de sus ciudadanos; en este caso se evidenció un claro irrespeto a la vida, a la libertad y sobre todo al derecho a la recreación los que son inherentes a la persona humana.

Nuestro país de igual manera es testigo de varios casos de intolerancia, para el caso en particular, el de un empleado de una distribuidora de helados quien golpeó a un señor de la tercera edad y con el agravante de ser una persona con capacidades especiales, no se vale, no se debe de permitir, independientemente de las motivaciones que concluyeron con tal lamentable hecho, habrá opiniones a favor y en contra pero queda claro que no se debe de tomar la justicia por cuenta propia.

Lo que si llama la atención y ahora si como sociólogo es que se visualizan efectos que preceden de una serie de situaciones la cual se puede entender como actos de frustración por situaciones derivadas de la pandemia y que ahora están saliendo a luz, es decir, que así como una guerra o conflicto que conlleva a efectos socio emocionales y económicos post conflicto, de igual manera lo que como sociedad hemos vivido estando inmersos en una pandemia por COVID 19, conlleva a este tipo de casos de frustración, de estrés colectivo, de intentos de suicidio, de la pérdida de valores las cuales se expresan en actos violentos como los ya conocidos y que ante tal realidad se debe hacer algo y debe comenzar por tomar como punto de partida la familia, que es donde se encuentra el caldo de cultivo para que germinen estas distorsiones sociales convertidas en actos violentos, en actos de intolerancia, en actos de perdida de valores y uno de los principales la falta de respeto a la integridad física y a la vida.

La escuela de igual manera debe de jugar un rol importante como disuasivo de resocialización y de orientación para prevenir actos de violencia, lamentablemente estas, igual están formadas por seres humanos inmersos en esta triste realidad y vamos a encontrar casos de intolerancia ,de violencia psicológica y de acoso laboral en el seno de los centros educativos que también se han llegado a convertir en centros de intolerancia lo que respecta a este caso son las autoridades del MINEDUCYT las encargadas de normar este tipo de anomalías que de igual manera genera violencia en todos los sentidos

Decir no a la violencia no es un simple acto de declaración de buena voluntad, más bien debe de convertirse en una política nacional que conlleve a acciones desde el seno de las autoridades de gobierno a efecto de normar las acciones ciudadanas ya sea a nivel familiar, escolar, comunitario o laboral, esto urge pues con el manejo que se le da a las redes sociales nos saturan de imágenes violentas lo cual no es para nada sano para la salud mental de nuestro pueblo

El ideal es que a la violencia la paremos ya y que tomemos las acciones como una sociedad enmarcados en una plataforma de desarrollo, digo para ser congruentes con los proyectos del gobierno del Presidente Bukele quien a posicionado a nuestro país con una visión de futuro y de desarrollo muy positivo lo cual de manera sostenida dejará buenos réditos para la población en su conjunto.

