2024 Un año decisivo, para un nuevo comienzo

Una de las cosas hermosas del nuevo año es que nos trae la idea de un nuevo comienzo. Nos trae 365 días de promesas y posibilidades.

Algunos usan este tiempo para llenar sus vidas de cierta frescura. Podrían decidir limpiar los cajones de una cómoda, el garaje o la bodega. Quizá eliminen el azúcar, grasa y carbohidratos de sus dietas.

¿Qué cree usted que debería abandonar en el año que viene?

Y centrarse en aquellos aspectos de su vida, que le permitan crecer, cambiar para mejorar, ya sea económicos, personales o profesionales, etc.

MARQUE LA DIFERENCIA, DEJE HUELLA

Marque la diferencia cada día, cada persona dejará una huella algo que sea reconocible, de su autoría. No todas las personas marcan su terreno, no todas dejamos huella en los demás, no todos marcamos diferencia, esa diferencia es lo que conocemos como SELLO DE GARANTÍA.

Ese sello de garantía, deberá comprobar en presencia lo que es y lo que se dice de tu persona.

TRABAJE SU PERSONAL BRANDING

Recordemos que el Personal Branding no es como me veo, sino lo que las personas dicen o piensan de mí, cuando yo no estoy presente. Es por ello, que debemos trabajarlo cada seis meses, realizar un diagnóstico de cómo estamos, y que acciones realizamos para mejorarlo, cada día, y al final dejar una huella positiva, (que los demás quieran imitarte o seguir tus pasos)

CAMBIE DE BANCA O ASIENTO

Los pastores saben dónde se sienta cada miembro durante el servicio dominical. Muchos de nosotros adoramos en la misma banca todos los domingos. Algunos gravitamos hacia la misma área.

Si decidimos adorar por un tiempo en una banca o área diferente, tendremos una nueva perspectiva –literalmente. Veremos el servicio desde otro punto de vista, pero más aún, también podría cambiar a la gente que se sienta a tu alrededor cada domingo.

Esto mismo sucede en las clases, el maestro sabe dónde más o menos se sientan siempre sus estudiantes, nadie es dueño de su propio asiento, lo que nos hace sentir más cómodos, y es algo psicológico, el ser humano se acomoda al mismo lugar, al mismo asiento, no le gusta cambiar nuevos patrones, conocer nuevas personas, nuevas áreas.

Cámbiate de lugar, experimenta nuevas personas, verás que el lado diferente, tendrá mayor relevancia para ti y te ayudará a ver diferente.

ADMINISTRE MEJOR SU TIEMPO

Saber administrar el tiempo, no solo nos lleva al éxito, sino que también obtenemos ganancia del tiempo invertido en algo realmente productivo. Algunos consejos para saber administrarlo:

1) Establece objetivos claros

2) Crea una rutina

3) Evita las distracciones

4) Deja un margen de tiempo entre las tareas

5) Valora tus horas de sueño

6) Mantente saludable

7) Pide sugerencias y opiniones

8) Despídete del desorden

ALEJE SU VICIO O COSAS QUE TE CAUSEN DISTRACCIÓN

Muchos tenemos ciertos elementos en casa que nos causan distracción, o más bien la mayoría porta un teléfono hoy en día, que nos causa distracción, ya sea en nuestros lugares de trabajo, iglesia o reuniones familiares.

Este aparato telefónico si bien es cierto, se ha convertido una herramienta inteligente, nos ha venido a cambiar ciertos estereotipos, costumbres, tendencias o moda, en lo que hacemos o hacíamos.

El inconveniente no es tenerlo, sino la forma o el uso que nosotros hoy en día le damos, restamos importancia a otras, y le damos prioridad al móvil, que oír largas pláticas, ver a los ojos cuando hablamos, ver a los ojos a la pareja cuando están conversando, etc.

Tratemos en su contexto normal, no ser un esclavo de él, sino al contrario saber utilizarlo y sacar el provecho que amerita.

ALEJE LOS GRUPOS QUE NO SUMAN

Siempre lo he sostenido, que debemos frecuentar y reunirnos, con personas que te sumen, no que te resten a tu vida, ya que debes aprender a ser intuitivo y precavido, con las personas que nos invitan a crecer, a superarnos, a ser diferentes. En la vida conoces a muchos que quieren restarte, y hacerte menos,

esas personas son dañinas a tu entorno y siempre estarán buscando tu lado débil para no dejarte crecer. Dios deberá dar discernimiento para poder seleccionar al grupo o las personas que te sumen a crecer en la vida.

ALEJE LA NEGATIVIDAD DE SU VIDA

Aunque no nos guste admitirlo, hay temporadas en que nos colocamos negativos. Hay muchas cosas que nos pueden causar estrés y hacer que nos quejemos, como las noticias del país, la teología de algunos, las políticas de nuestra denominación, las prácticas de nuestra congregación.

Debes decidir eliminar este espíritu negativo para encontrar cosas que celebrar y que te levanten el espíritu y renueven tu pasión por lo que realmente importa.

DEJE LA RUTINA, PARA SABER USAR TUS DONES

Algunos de nosotros hacemos cosas en el trabajo, o iglesia, que no nos brindan gozo. Ni siquiera estamos seguros de cómo fue que tomamos dicha responsabilidad. Realmente no queremos hacerlo. Pero sabemos que, si no lo realizamos, no se llevará a cabo. Este tipo de obligaciones llevan al agotamiento, cansancio mental o espiritual. Este nuevo año, cambie su rutina, añada algo diferente, que le haga sentir de manera distinta a utilizar sus dones, recuerde que mientras no suceda algo muy fuerte no sabemos de los dones que poseemos.

NUEVAS POSIBILIDADES

El nuevo año podría ser uno que brinde nuevas experiencias en su iglesia, en su trabajo, y vida espiritual. Permita que ahora en adelante el Espíritu Santo opere algo nuevo en usted, y vea qué pasa.

Siempre habrá un mundo afuera, que le espera, y le trae nuevas posibilidades, no se cierre a esas nuevas experiencias, recuerde mantener mente activa, y visionaria.

NUEVOS DESEOS PARA EL AÑO NUEVO

Deseo que este año te traiga nuevas oportunidades, nuevos desafíos y nuevas alegrías. Que nunca te falte la ilusión, la esperanza y la gratitud. ¡Feliz 2024! Te deseo que el Año Nuevo te sorprenda con momentos inolvidables, experiencias increíbles y personas maravillosas EN TU VIDA.

“Le deseo un próspero año nuevo, lleno de éxitos y logros. Disfruta de esta noche y de todo lo que está por venir. Un abrazo.”



Con mucho aprecio de Lcda. Mayra García.

