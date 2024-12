Al menos 11 menores han resultado quemados por pólvora en lo que va de diciembre 

Young Man Lighting Up Firecracker in his Hand Using Gasoline Lighter. Guy Getting Ready for New Year Fun with Fireworks or Pyrotechnic Products - CloseUp Shot, Rear View

El Director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, junto a personal operativo brindó detalles del Plan Fin de Año, reforzado desde ayer con el inicio de la semana principal de las festividades de diciembre. Solano enfatizó en la manipulación de pólvora en menores de edad, remarcando la importancia de la supervisión de un adulto cuando se haga uso de los diferentes productos pirotécnicos, esto con el fin de evitar tragedias. En lo que va de diciembre se han registrado 11 menores lesionados debido a la manipulación de productos pirotécnicos. «¡Cuidemos a nuestros niños! La pirotecnia no debe ser motivo de tragedia. Del 12 al 24 de diciembre, se registraron 11 menores quemados por pólvora, con edades entre 5 y 16 años. La prevención es responsabilidad de todos.», explicó. Además. informó que, del 12 al 24 de diciembre, se registraron 74 incendios de maleza, 29 menos que en el mismo periodo de 2023. También se reportaron 4 incendios forestales, 3 más que el año pasado, y 40 incendios estructurales, 1 más que en 2023. "Hemos sido enfáticos que hay productos que no se deben de comercializar, pero también el llamado al pueblo salvadoreño que no deben de comprar estos productos, por ejemplo, los silbadores que han provocado una cantidad de incendios, buscaniguas, misiles chinos, pelotitas de fútbol, botellitas de champán, entre otros que están prohibidos por ley", remarcó el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano. Incendios atendidos el 24 de diciembre: comparativa 2023-2024 🔸 Estructurales: 2023: 8 2024: 24 🔸 Maleza: 2023: 18 2024: 24 🔸 Vehículos: 2023: 3 2024: 2 🔸 Forestales: 2023: 0 2024: 1 🔸 Basureros: 2023: 2 2024: 6