Artista Salvadoreña Fercha debuta en la música y presenta su tema «Ke Tu Kie»

Fercha «La Reina Del Dembow» acaba de lanzar nuevo tema: «Ke Tu Kie». La artista Salvadoreña es un nuevo talento qué comenzó su carrera musical en este año 2025 y desea conquistar el público a nivel nacional e internacional.

La canción representa la esencia de Fercha pues existe un lado sensual, Discotequero y un lado bailable, el tema transmite estos mensajes, donde se resalta la magia del Dembow y perreo con mucha energía.

La artista de San Juan Opico, La Libertad se ha presentado en Miami, Nueva York y Puerto Rico, además, ha Trabajado con productores de cantantes como Farruko, Brytiago, Piso 21, Lenny Tavares entre otros.

«Soy Actriz profesionalmente y la música es mi talento auténtico desde los 12 años. Mi talento no nació ayer, tengo historias que contar desde la marimba, hasta el canto.”: comentó la artista.

El tema fue Producido por Alex Vinicio Caiza productor y compositor Ecuatoriano y El material ya está Disponible en todas las plataformas digitales y tiendas musicales.

