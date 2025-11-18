Asamblea fija pago permanente de aguinaldos por pensión y jubilación desde el 20 de octubre

Día a Día News

ElSalvador–La Asamblea Legislativa aprobó reformas al Decreto 140 de 1997 y a la Ley Integral del Sistema de Pensiones para fijar de manera permanente el inicio del pago de aguinaldos por pensiones alimenticias y jubilaciones a partir del 20 de octubre de cada año.

Las reformas fueron aprobadas durante la sesión plenaria número 84 con 58 votos favorables, y buscan que tanto las familias beneficiarias de cuotas alimenticias como los jubilados del sistema público y privado reciban estos fondos con anticipación antes de finalizar el año.

En el caso de las pensiones alimenticias, las instituciones públicas y privadas podrán retener hasta el 30 % del aguinaldo o compensación económica de los trabajadores obligados a pagar manutención. Esta retención se realizará entre el 20 de octubre y el 1 de diciembre, permitiendo que los hijos o dependientes reciban el aporte antes de la temporada de fin de año.

Respecto a los jubilados, las enmiendas a la Ley Integral del Sistema de Pensiones establecen que la pensión de Navidad y el beneficio anual adicional se entreguen entre el 20 de octubre y los primeros cinco días hábiles de diciembre, garantizando así que los beneficiarios cuenten con sus recursos en una etapa de mayores gastos.

Ambas disposiciones habían sido aplicadas de forma temporal en años anteriores mediante decretos especiales, generando resultados positivos tanto para los beneficiarios como para las instituciones encargadas de los pagos. Con esta reforma, el procedimiento se incorpora de manera definitiva.

Según el Legislativo, estas medidas fortalecen la eficiencia administrativa y aseguran que los beneficios económicos lleguen a la población de manera oportuna, especialmente durante el cierre del año fiscal.

