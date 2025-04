Asamblea Legislativa elimina abstenciones: diputados deberán votar solo a favor o en contra

Día a Día News

ElSalvador-Con 58 votos a favor y 2 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a su Reglamento Interior que elimina la posibilidad de votar “abstención” en las sesiones plenarias. A partir de ahora, los diputados solo podrán emitir su voto como “a favor” o “en contra”.

La iniciativa fue impulsada por la bancada de Nuevas Ideas y recibió el respaldo de sus 54 diputados, así como de legisladores del PDC (1), PCN (2) y una diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz. Las únicas opositoras fueron las diputadas de ARENA, Marcela Villatoro y Rosa Romero.

Durante la discusión, el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, defendió la reforma al considerar que votar en abstención es una forma de evasión.

“Aquí es de hablar con claridad: si estamos de acuerdo con un tema o no lo estamos. Votar con claridad, la gente también lo agradecerá”, afirmó.

Por su parte, la diputada Marcela Villatoro (ARENA) criticó duramente la iniciativa, señalando que busca forzar el alineamiento político y silenciar el pensamiento crítico en la Asamblea:

“Nosotros no venimos acá a ser pushabotones. Ha pasado que ingresan piezas con dispensa de trámite que muchos no saben ni de qué se trata, pero la votan porque es la obligación de votar en manada”, denunció.

Citó el artículo 125 de la Constitución, que establece que los diputados no están sujetos a mandato imperativo y que gozan de libertad en sus decisiones legislativas.

Villatoro también comparó la reforma con prácticas de regímenes autoritarios como Corea del Norte, Cuba y Venezuela, donde se sanciona la disidencia.

“Lo que ustedes quieren es obligarnos a votar como ustedes. Eso no se los vamos a permitir”, sentenció.

PCN y PDC apoyan la medida, aunque con matices

El diputado Reynaldo López Cardoza, del PCN, justificó su voto a favor con frases pintorescas:“O es gallo o es gallina. Los problemas del pueblo no se resuelven votando en contra”.

No obstante, también defendió el derecho a retirarse del pleno si un legislador no desea votar.

“Si no quiero aparecer como que no quiero apoyar al pueblo salvadoreño, mejor me levanto”.

Su postura fue refutada nuevamente por Villatoro, quien lo acusó de actuar con cobardía al eludir votaciones sensibles y recordó que en ocasiones su diputada suplente ha votado en contra del discurso que él sostiene.

Desde el PDC, el diputado Reinaldo Carballo ironizó sobre el voto de abstención, al compararlo con la actitud de Poncio Pilato al “lavarse las manos”.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro (Nuevas Ideas), defendió la reforma como una forma de fortalecer la transparencia y la responsabilidad legislativa:

“Es importante que el pueblo sepa cuál es la postura de cada diputado”.

Al finalizar la votación, Castro anunció con tono irónico: “¿Votos en abstención? Cero abstenciones”.

Esta reforma se da en un contexto donde la Asamblea ha sido ampliamente controlada por el oficialismo desde 2021.

Organizaciones de sociedad civil han advertido que la eliminación de la abstención podría coartar la libertad de conciencia de los diputados y hacer más difícil la disidencia o el matiz político en decisiones polémicas o mal fundamentadas.

Además, la oposición ha denunciado que muchas iniciativas se aprueban sin debate en comisiones y bajo el mecanismo de dispensa de trámites, lo que limita la deliberación y análisis técnico de las propuestas.

