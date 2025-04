Atrévete a comprar en línea el regalo de mamá

Lovely Daughter With Dimples And Her Senior Mother Smile At Camera Turning Back From The Laptop

Datos recolectados en el 4to. Estudio Nacional de Comercio Electrónico de Guatemala, el 28% de los guatemaltecos realizaron compras en línea en los últimos 3 meses. Obviamente, durante mayo se espera un buen desempeño gracias a la celebración del Día de la Madre, y a las compras que genera mediante diferentes plataformas de eCommerce. El incremento de comercio electrónico no solo se debe a los cambios de conducta de los consumidores post pandemia, sino también a la confianza transaccional percibida, lo que lleva a la repetición de operaciones a través de los mismos canales, cuando se reconocen como seguros. Entre los productos más destacados por sus ventas durante la celebración del día de la madre, se destacan los relacionados en los segmentos: ropa y moda, artículos de tecnología, cosméticos y joyería entre otros, sin embargo, no importa tanto el giro de tu negocio, quienes desean realizar compras evaluarán de forma consciente o inconsciente tu compromiso con la seguridad de las transacciones. El acelerado crecimiento del eCommerce en nuestra región constituye un valioso fenómeno que ha permitido la continuidad del negocio en medio de una actualidad afectada sucesivamente por cambios y crisis. No obstante, las oportunidades que genera se equiparan con los riesgos y amenazas propios de ese espacio digital. Regularmente los clientes y comercios se enfocan principalmente en ataques generadores por virus, acceso a sus computadoras y seguridad de sus cuentas, aunque existen amenazas

importantes como la falta de certificados digitales, carencia de respaldo de información y encriptación de datos sin los cuales, los procesos de compra se hacen inseguros. “Una pasarela de pagos confiable debe garantizar transacciones confiables para negocios y sus clientes. Por eso en Qpaypro contamos con QpayRadar, un sistema que tiene como objetivo detectar y bloquear los intentos de fraudes a los comercios afiliados a Qpaypro, como una barrera adicional a las ya existentes, que son Cybersource y 3D Secure”, expresó Hugo García CEO de Qpaypro. Los atacantes se adaptan a los sistemas de protección, por esa razón la seguridad debe estar reforzada por capas adicionales y procesos redundantes para fortalecer nuestros muros contra los que desean traspasarlos. Los negocios deben reconocer que existen riesgos y amenazas, que incluyen ciberataques, los cuales tienen como objetivo afectar las transacciones realizadas mediante pagos electrónicos. Cada sistema anti-fraude cuenta con reglas y métodos que previenen, detectan y disuaden dichos ataques.

QpayRadar es un desarrollo propio de Qpaypro y constituye una capa adicional de seguridad que mitiga los posibles fraudes y promueve una detección temprana de los mismos. En toda actividad que realiza el ser humano los riesgos y las amenazas no desaparecen con los esfuerzos de defensa, pero si se reducen al aplicar sistemas de protección. QpayRadar, es una herramienta de trazabilidad de transacciones que constituye un añadido a los procesos de seguridad ya existentes, entre sus características principales están las reglas pre-establecidas para poder minimizar posibles fraudes. Entre ellas: integración de la revisión de múltiples transacciones por medio de device fingerprint, el

cual permite observar y analizar los múltiples intentos de transacciones, correos utilizados por una misma persona y otras acciones detectadas como sospechosas muy ágilmente, levantando alertas y bloqueando esos intentos de primera línea y en tiempo real. "En Qpaypro deseamos incentivar y facilitar el comercio electrónico en Guatemala, y sabemos que la confiabilidad de las transacciones es fundamental para el éxito de tu negocio. Brindar soluciones tecnológicas de pago que no solo son ágiles sino sumamente seguras es una de nuestras características más destacables. Tus transacciones durante el Día de la Madre y todo el año se realizan con el respaldo de certificaciones y alianzas que promueven la confianza". Agregó García de Qpaypro.