Bajo la estrategia de empaques sostenibles, Nestlé Centroamérica ha recuperado másde 3,000 toneladas de plástico

Nestlé Centroamérica ha recuperado más de 3,000 toneladas de plástico posconsumo, equivalente a más de 345 millones botellas plásticas, desde el 2020 a la fecha. Estos números son el resultado del compromiso voluntario de la compañía que ninguno de los empaques, incluidos los plásticos, acabe en un vertedero o como basura. Para lograr lo anterior, la compañía ha diseñado una estrategia de empaques sostenible que busca transformar sus envases e inspirar hábitos de consumo circulares, como uno de los pilares para alcanzar su meta global de ser cero emisiones netas en toda la cadena de valor al 2050. Esta estrategia se basa en la ciencia y se beneficia del trabajo líder en la industria global del Nestlé Institute of Packaging Science, que es el único instituto de investigación de su tipo en la industria alimentaria. Creado en 2019, cuenta con alrededor de 50 expertos en envases dedicados a desarrollar la próxima generación de materiales de envasado sostenibles. La estrategia global de empaques sostenibles consiste en: Reducir el plástico virgen en sus empaques. Desarrollo de empaques reusables y rellenables. Diseño de empaques para que se puedan reciclar. Apoyo para desarrollar infraestructura de recolección, clasificación y reciclaje de

empaques posconsumo. Educación e incentivos de nuevos comportamientos en colaboradores, consumidores,

distribuidores, comercios y partes interesadas. En base a la estrategia global de Nestlé, la compañía se ha comprometido a reducir el uso de plástico virgen en 1/3 al 2025, y que más del 95% de los empaques sean diseñados para ser reciclados al 2025. En cumplimiento a esta meta, al 2023 desde Nestlé Centroamérica ha logrado: Desde el 2018 se han reducido 566 ton de plástico virgen en los empaques plásticos. Esto equivale a más de 60 millones botellas plásticas de 500ml.

El 85% de nuestros empaques plásticos están diseñados para ser reciclados. "Estamos ayudando a crear un futuro en el que los envases inteligentemente diseñados, los nuevos materiales innovadores, la mejora de la infraestructura de reciclaje y los envases reutilizables o rellenables puedan evitar que los residuos terminen en la tierra y en los océanos. Este objetivo es ambicioso, pero estamos decididos a alcanzarlo", comentó Patricio Astolfi, director general de Nestlé Guatemala. Alianza para lograr una evolución sostenible Como miembro de la Iniciativa de la Fundación Ellen MacArthur para la Nueva Economía del Plástico, Nestlé se ha comprometido a desempeñar un papel activo en el desarrollo de sistemas de recogida, clasificación y reciclaje que funcionen correctamente en los países en los que opera. La brecha de infraestructura global es significativa y no está bajo el control inmediato de la compañía, sin embargo, Nestlé está trabajando para modelar sistemas exitosos de recolección y recuperación de recursos con socios de todo el mundo. "Para lograr y apoyar proyectos de economía circular, es fundamental contar con una amplia red de aliados y colaboradores que compartan el compromiso con la sostenibilidad y estén dispuestos a trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Al establecer alianzas sólidas con diversos actores, se pueden crear sinergias poderosas y trabajar de manera colaborativa para impulsar la transición hacia una economía circular y sostenible", finalizó Astolfi. Una de estas grandes alianzas se ha logrado en conjunto con Walmart como aliado estratégico, en la que Nestlé ha instalado 15 puntos de recuperación de empaques posconsumo en Centroamérica. Para este año 2024 se planea inaugurar 6 estaciones entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Con estas acciones, Nestlé reafirma su compromiso de seguir liderando acciones concretas en la región para contribuir a la preservación del medio ambiente y construir un futuro más sostenible para todos.