Baker Commodities pagará $400,000 y dejará de procesar subproductos animales

El South Coast Air Quality Management District (South Coast AQMD) finalizó un acuerdo con Baker Commodities Inc. (Baker) en Vernon, California, por infracciones relacionadas a los permisos y otras reglas asociadas con sus operaciones de procesamiento. Como parte de este tratado, la instalación pagará $400,000 y dejará de procesar subproductos animales.

Las violaciones abordadas en este trato incluyen el almacenamiento de subproductos animales fuera de un recinto durante más de cuatro horas, el hecho de que no se mantuvo una instalación limpia y en buenas condiciones operativas, por igual no se cerraron partes de sus instalaciones como el área donde se reciben recortes de carnicería y también ciertas áreas donde se procesan aguas residuales, por ejemplo, un pozo al aire libre. Además, la instalación no selló ni cerró adecuadamente otras áreas de procesamiento para minimizar fugas y evitar que se escaparan los olores.

Además de la sanción, Baker:

Dejará de procesar permanentemente subproductos animales y entregar todos los permisos asociados en un plazo de 14 días.

Ampliará el recinto donde se reciben subproductos animales para garantizar que los camiones que transportan estos subproductos animales estén completamente dentro del recinto antes de descargar.

Presentará nuevas solicitudes de permisos para recibir y enviar subproductos animales que estarán sujetas a los requisitos de las normas apropiadas.

Construirá recintos sobre tres áreas diferentes de aguas residuales. Si la instalación empieza el procesamiento de colección antes de que se completen los recintos, la instalación pagará $15,000 al mes hasta que los tres recintos estén terminados y operativos.

No utilizara el Pozo al Aire Libre para almacenar ningún «lodo» o residuo que contenga agua, a menos que esté en un recinto, contenedor cubierto o sistema cerrado.

No utilizara el área del muelle que esta al aire libre para recibir subproductos, incluyendo recortes de carnicería.

En 2022, Baker presentó una demanda de $200 millones contra South Coast AQMD. La agencia defendió vigorosamente la acción, derrotando las mociones de la compañía y preservando la orden de reducción. Según los términos del acuerdo, la demanda de Baker será desestimada y la compañía pagará $35,000 a South Coast AQMD por los honorarios de su abogado. South Coast AQMD pagará nada.

La instalación, ubicada en 4020 Bandini Blvd., convierte subproductos animales que son recolectados de procesadoras de carne, supermercados, y carnicerías, en alimento para animales u otros productos útiles. En junio del 2022, South Coast AQMD presentó una petición para una Orden de Reducción contra Baker por infracciones de las reglas de la agencia, incluyendo una regla diseñada para reducir los olores de las instalaciones. La Junta Directiva independiente de South Coast AQMD emitió la Orden en septiembre del 2022. Posteriormente, en abril del 2023, la Junta Directiva aprobó una orden modificada que permite a Baker reestablecer sus operaciones de procesamiento de aguas residuales y también el procesamiento de grasas que provienen de interceptores utilizados en restaurantes. En abril del 2024, la instalación presentó una petición para modificar la orden de reducción por segunda vez. La instalación está tratando de iniciar operaciones de recolección en las que recibirá subproductos de procesamiento en su recinto para almacenar temporalmente los materiales antes de trasladarlos a otra instalación de procesamiento con licencia. La Junta Directiva puede requerir condiciones operativas si decide conceder la petición de Baker. La audiencia está programada para el 29 de mayo del 2024.

