Banco Hipotecario premia la fidelidad de sus clientes

Escucha este artículo Escucha este artículo

Marcó un golazo y ganó un viaje todo pagado al mundial de la FIFA, Qatar 2022. Gracias a las diferentes compras realizadas con su tarjeta de débito, Luis Armando Ramírez de Atiquizaya, Ahuachapán, se irá junto con un acompañante a ver los octavos de final del mundial.



El mundial está a la vuelta de la esquina y Banco Hipotecario premió la fidelidad de sus tarjetahabientes realizando el sorteo de la promoción mundialista de sus tarjetas de crédito y débito VISA. La mecánica para participar fue muy sencilla, por cada $25.00 acumulados en compras realizadas en comercios nacionales o internacionales entre el 15 de agosto al 10 de octubre de 2022, los clientes recibieron automáticamente un número electrónico para participar en esta increíble promoción.



El premio consistía en dos boletos aéreos de San Salvador a Doha, Qatar, ida y vuelta; cuatro noches de hospedaje, alojamiento en hotel de lujo con desayuno diario, dos boletos de admisión general para partido en octavos de final; transporte terrestre programado por VISA, desde y hacia partido y una tarjeta prepago VISA.



“Me siento muy feliz, cuando me hicieron la llamada no me lo creía, pensé que era alguna broma, pero si era cierto y ahora estoy aquí, invito a las personas que sigan participando y que usen las tarjetas de crédito y débito del Banco Hipotecario, yo en primer lugar doy gracias a Dios a banco Hipotecario y a VISA por darme esta gran oportunidad de asistir a un evento de esta magnitud”, mencionó el ganador.



En los próximos días se conocerán otros ganadores del sorteo de 10 televisores y 20 balones mundialistas que serán entregados a los clientes.

1,072 total views, 1,072 views today