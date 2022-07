Biden alcanza la aprobación más baja en su gestión como presidente con un 38%

Escucha este artículo Escucha este artículo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, obtuvo una aprobación de su gestión de un 38 por ciento entre los estadounidenses, según ha recogido una encuesta, que también señala que un 62 por ciento de los ciudadanos suspenden al actual inquilino de la Casa Blanca.



El índice de aprobación del actual presidente de Estados Unidos es el más bajo de su mandato, sobre todo en cuanto a la gestión de la economía (solo un 30 por ciento la aprueba), o de la inflación (tan solo un 25 por ciento la valoran positivamente).



En este sentido, el aumento de los costes es considerado por los estadounidenses como «una de las principales presiones económicas para la mayoría de los estadounidenses»: el 75 por ciento califica la inflación y el coste de la vida como los problemas económicos más importantes a los que se enfrentan sus familias. El verano pasado la cifra era del 43 por ciento.



Estos datos se han recogido cuando faltan pocos meses para la celebración de las elecciones de mitad de mandato. De celebrarse hoy tales comicios, la posición de Biden entre el público no solo no habría mejorado, sino que además habrían perdido la confianza de parte de electores demócratas, según la citada cadena.



A medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato, las encuestas no muestran ningún signo de que la posición de Biden con el público esté mejorando, y en algunos grupos clave, está empeorando, según ha recogido la citada cadena.



En concreto, las cifras de aceptación de Biden se han suavizado también entre sus filas: su gestión solo es aprobada por el 62 por ciento de los demócratas, mientras que el 71 por ciento lo valoraba con anteriorirdad. Y en cuanto a la inflación, apenas sale a flote (el 51 por ciento de los demócratas lo aprueba, el 47 por ciento lo desaprueba).



Entre las personas racializadas, el 45 por ciento aprueba ahora la actuación general de Biden, frente al 54 por ciento que lo hacía en primavera. Ese descenso incluye una caída de seis puntos entre los adultos negros y de nueve puntos entre los adultos hispanos.



El 12 por ciento de los encuestados considera como «muy buena» la gestión de la Administración Biden. Entre sus votantes, la cifra asciende al 28 por ciento, mientras que entre los republicanos, la tasa de desaprobación el del 84 por ciento.



Justo antes de su toma de posesión, el 59 por ciento de los encuestados tenía una opinión favorable de Biden y el 51 por ciento de Kamala Harris. Ahora, esas cifras son del 36 por ciento y el 32 por ciento, respectivamente.

446 total views, 446 views today