Camarasal y Rotaract firman alianza 

La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) firmó una alianza estratégica con el Club Rotaract San Salvador Maquilishuat, con el que busca apoyar en proyectos de ayuda humanitaria a nivel nacional.

Los objetivos específicos de este acuerdo incluyen la ejecución de proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la participación activa de empresas en los proyectos de Rotaract Maquilishuat y la implementación de capacitaciones para la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral.

“Estamos entusiasmados de trabajar junto a Rotaract en iniciativas que no solo benefician a nuestras comunidades, sino que también fortalecen la capacidad de nuestras empresas para ser agentes de cambio positivo”, destacó Leticia Escobar, presidenta de Camarasal.

En los últimos meses, Camarasal ha firmado alianzas con diversas instituciones de renombre, tales como la Cámara Peruana de Negocios, la Cámara de Comercio Franco Salvadoreña, la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel Iberoamericana, la Cámara de Comercio Salvadoreña de Quebec (Salvadoran Chamber Of Commerce Of Quebec), la Cámara de Comercio Salvadoreña Americana (Salvadoran American Chamber Of Commerce) y el Comité Organizador CIMAT.

