Canciller Hill recibe a representante del Fondo Kuwaití en primera visita a El Salvador

ElSalvador–El Salvador recibió por primera vez la visita de una delegación del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, encabezada por el director general interino, Waleed Albahar. La comitiva fue recibida por la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, en el marco de un encuentro que buscó fortalecer la cooperación y ampliar los vínculos bilaterales.

Durante la reunión, la canciller Hill expresó su agradecimiento al representante kuwaití por el interés en conocer los avances alcanzados en el país. Señaló que las políticas de seguridad, bienestar social y desarrollo económico implementadas por el presidente Nayib Bukele han generado un escenario favorable para la atracción de nuevos socios estratégicos.

La diplomática subrayó que esta visita constituye un paso importante para profundizar las relaciones con Kuwait, tanto en el ámbito comercial como en el de cooperación. Añadió que el acercamiento también refleja la intención de fortalecer la apertura con las naciones árabes, línea de trabajo que forma parte de la política exterior de la actual administración.

Hill recordó que El Salvador mantiene actualmente cuatro representaciones diplomáticas en la región árabe: Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Estos espacios, afirmó, se han convertido en puntos clave para consolidar vínculos con países que impulsan inversiones en diferentes sectores de desarrollo.

En el encuentro, también se destacó el apoyo del Fondo Kuwaití a proyectos sostenibles en materia de energía. La canciller agradeció el interés de la institución en ampliar su respaldo hacia otras áreas de acción, con miras a generar beneficios directos para la población salvadoreña.

Por su parte, la delegación kuwaití reiteró que El Salvador representa un destino atractivo para la inversión internacional. En ese sentido, se resaltó la importancia de la confianza y la certidumbre generadas en el país, factores que permiten proyectar iniciativas de alto impacto y de beneficio compartido.

La primera visita oficial del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe abre la posibilidad de explorar nuevos proyectos de cooperación, en áreas estratégicas para el crecimiento económico y social, y fortalece el marco de relaciones que El Salvador mantiene con las naciones árabes.

