Canciller Hill Tinoco y secretaria Noem refuerzan cooperación entre El Salvador y Estados Unidos

Feb 20, 2026 #Alexandra Hill Tinoco, #Canciller, #Cooperación, #EEUU, #El Salvador, #Kristi Noem, #Secretaria de Seguridad, #Seguridad

ElSalvador/EEUU–La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, sostuvo una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, para revisar los avances de la cooperación bilateral y fortalecer las relaciones entre ambos gobiernos.

Según informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia, ambas funcionarias coincidieron en la importancia de mantener un trabajo conjunto que contribuya a la estabilidad de los salvadoreños que residen en Estados Unidos, en el marco del vínculo diplomático impulsado por el presidente Nayib Bukele y el gobierno del presidente Donald Trump.

Durante el encuentro se abordaron temas de interés común como la seguridad, el combate al narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el programa de Movilidad Laboral, que ofrece oportunidades de empleo temporal y ordenado a salvadoreños en territorio estadounidense.

Hill Tinoco y Noem reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación en materia de seguridad y desarrollo, y de mantener un diálogo constante que permita impulsar nuevas iniciativas en beneficio de ambas naciones.

El Gobierno salvadoreño reiteró que su política exterior prioriza las alianzas estratégicas con Estados Unidos como un pilar fundamental para el bienestar y la prosperidad compartida.

