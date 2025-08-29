Capturan a pandilleros del Barrio 18 que ejecutaron a víctima en cementerio de Ciudad Delgado

Día a Día News

ElSalvador–La Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), informó sobre la captura de varios presuntos miembros del Barrio 18 vinculados a un homicidio ocurrido en 2013 en Ciudad Delgado. La acción forma parte de los operativos permanentes que las autoridades realizan para desarticular estructuras criminales en San Salvador.

Según las investigaciones de la FGR, los detenidos están relacionados con un secuestro que terminó con la muerte de la víctima. El crimen se registró cuando los sujetos privaron de libertad a la persona, la trasladaron hasta un cementerio de Ciudad Delgado y le dispararon en más de 15 ocasiones. El caso permaneció bajo investigación durante varios años hasta que se recopilaron pruebas que permitieron girar las órdenes de captura.

Las autoridades detallaron que los operativos se realizaron en distintas zonas de San Salvador, incluyendo la colonia San Patricio y barrios cercanos al lugar de los hechos. Estas acciones buscan detener a los responsables de crímenes violentos que afectan la seguridad de las comunidades y garantizar que enfrenten los procesos judiciales correspondientes.

Entre los capturados figuran Blanca Rosa Mercado de Funes, Adela del Carmen Villalobos de Martínez y Armando Antonio Escobar Sánchez, quienes serán notificados de los delitos que se les imputan relacionados con este caso específico. La FGR aseguró que los detenidos se encuentran bajo custodia en diferentes centros penales mientras continúan las investigaciones.

El fiscal a cargo del caso explicó que este operativo es parte de un esfuerzo mayor para desarticular a grupos del Barrio 18 que han mantenido actividades delictivas en San Salvador durante más de una década, incluyendo homicidios y privación de libertad. La captura de estos sujetos permitirá avanzar en la investigación de otros posibles delitos relacionados y fortalecer la seguridad en las comunidades afectadas.

La Fiscalía recordó que estos procedimientos se realizan tras un análisis detallado de la información recopilada por las unidades de investigación criminal, que han trabajado durante varios años para establecer vínculos entre los detenidos y los hechos delictivos. La acción de esta madrugada representa un paso más en la lucha contra la violencia organizada que afecta a la capital.

Con la captura de estos presuntos pandilleros, la FGR refuerza su estrategia de combate al crimen organizado, asegurando que los responsables de hechos violentos sean llevados ante la justicia y que las víctimas y sus familias tengan acceso a procesos legales que garanticen justicia.

