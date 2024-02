Centro de Negocios Digital en Metrocentro Lourdes

Banco Davivienda inaugura su nuevo Centro de Negocios Digitales ubicado en el Centro Comercial Metrocentro Lourdes, con el cual busca ofrecer a sus clientes todos los productos y servicios financieros en forma digital, transformando de manera significativa la experiencia bancaria de los usuarios. Con este centro digital, Davivienda El Salvador suma el tercero en su tipo.

“En Davivienda tenemos el compromiso de apoyar a nuestros clientes, de entregarles los mejores productos, servicios y buenas experiencias; por ello, como parte de nuestro modelo de innovación, que es uno de nuestros pilares fundamentales, nos enorgullece inaugurar nuestro tercer Centro de Negocios Digital en el país, brindando una experiencia bancaria única”, mencionó Fernando Marquez, Gerente de Agencias y Ventas Internas Personas de Banco Davivienda Salvadoreño.

Por medio de su estrategia de innovación, Davivienda se mantiene a la vanguardia en las

últimas tendencias del mercado, con el fin de garantizar una oferta de valor que supere las

expectativas de los clientes.

Entre los principales beneficios que ofrece este centro, es que los clientes cuentan con

acceso a wifi, estaciones con computadoras para la facilidad del acceso a la Banca en Línea

Davivienda, 3 cajeros automáticos, teleservicio y un cajero full, en el que pueden realizar

depósitos a cuentas o pagos de productos o servicios.

Para los clientes que requieren apoyo en sus operaciones, este punto de atención cuenta con

un ejecutivo que gestiona con los clientes los siguientes productos: Créditos móviles, tarjetas

digitales, apertura de cuenta digitales, depósito a Plazo Fijo Digital, seguros de vida; así como

los demás productos del portafolio tradicional.

El nuevo centro de negocios digital brinda la posibilidad de realizar transacciones en horarios no

tradicionales y en fines de semana. De lunes a viernes de 11 a.m. a 7:00 p.m. los días sábados

de 10:30 a.m. a 5:00 p.m. y domingos de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

La apertura de este centro de negocios digital es una muestra más del trabajo y compromiso

que banco Davivienda tiene con sus clientes, llevando siempre los mejores servicios bancarios

a los salvadoreños.

